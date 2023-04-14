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Сегодня, 16:25

Каминский поделился мнением о мотивации российских биатлонистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о мотивации российских биатлонистов в условиях отстранения от международных соревнований.

«Сегодня я проиграл этому спортсмену — завтра будет возможность отыграться и опередить его. Сначала очень неплохо выглядел Халили, потом Серохвостов, потом Латыпов. В отдельных гонках проявляли себя Томшин, Бабиков, Поварницын, Поршнев, Еремин, Мухамедзянов. Корнев одну гонку выиграл. Может, кого-то упустил, но у нас было не как на Кубке мира, где выиграл один Бе все подряд. При ярком лидере Латыпове, буквально в каждой гонке его могли обыграть при удачном стечении обстоятельств», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.

В сезоне-2022/23 Йоханнес Бе выиграл 25 гонок на этапах Кубка мира, включая чемпионат мира в Оберхофе. На мировом первенстве норвежец выиграл медали в каждой гонке, пять раз поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskii-u-nas-ne-kak-na-kubke-mira-gde-odin-byo-vyigral-vsyo-podryad-243259/
Биатлон
Юрий Каминский
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