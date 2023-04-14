Каминский заявил, что у Латыпова только к концу сезона начала формироваться хорошая стрельба в стойке

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги прошедшего сезона для своей группы.

«Нашли точку роста в функциональной подготовке и определили, в чем можем добавлять в стрелковом плане. Появляется все больше понимания, как это сделать. В стрелковой подготовке намного сложнее совершенствоваться, чем в функциональной, это более тонкий навык. Но ребята молодые, некоторые со мной тренировались впервые, с ними вообще не было никакого понимания, как работать в этой части. Недостатки группы? Стрелковые, у каждого свои. У кого-то стойка лучше, чем лежка, у кого-то и та, и другая позиции западают. У Латыпова, например, только к концу сезона начала формироваться хорошая стрельба в стойке. Прогресс Латыпова? Мы планировали выйти на пик формы в феврале, но осознанно выходили немного раньше, потому что он хотел побороться за Кубок Содружества. С середины января и как минимум до середины февраля Эдуард продержал хорошее функциональное состояние, но в стрелковом немного рассыпался», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

На чемпионате России по биатлону 2023 года в Ханты-Мансийске Латыпов победил в гонке преследования и масс-старте, стал третьим в спринте, а также выиграл «серебро» в эстафете в составе команды Башкортостана.