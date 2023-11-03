Каминский рассказал, что не будет возражать против участия спортсменов в клубных соревнованиях

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги предсезонной подготовки. Также специалист рассказал «СЭ», что не будет препятствовать выступлению своих подопечных в Кубке Международной лиги клубного биатлона, который пройдет 18-19 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается, что на них выступят биатлонисты России, Белоруссии и Китая. Призовой фонд турнира — 8 миллионов рублей.

— Предсезонная подготовка у вас, по сути, закончилась. Как ее оцените?

— В целом все прошлом по плану. Небольшой сбой случился в Алдане. Снег выпал дней на 6 позже, чем мы ожидали. Пришлось немного планы изменить. Хотели и с лыжниками пробежать спринт и еще лыжную гонку или биатлонную. Из-за того, что нам еще не хватает работы на рубеже, пришлось это все отменить. Остановились на таком формате. Немножко недобрали соревновательной практики и интенсивной работы. Сейчас будем добирать. Кто-то из спортсменов хочет попробовать себя в клубных соревнованиях. Может, кому-то из молодых спортсменов это не нужно, чтобы раньше времени форсироваться.

— То есть вы не будете возражать, если ваши подопечные примут участие в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске?

— Нет, конечно, — сказал Каминский «СЭ».

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