Каминский оценил перспективы ультраспринта

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал «СЭ» о перспективах дисциплины ультраспринт. Гонку в новом формате опробовали во время сбора в Алдане. Дистанция гонки — 1900 метров с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты бежали пролог, полуфиналы с выбыванием и финал. Победу у мужчин одержал Эдуард Латыпов, у женщин — Регина Петрова.

— Если все докрутить, насколько думаете такой формат жизнеспособен для биатлона?

— Думаю, что вполне. Его можно сделать так, что он не будет практически выходить за пределы стадиона. Сейчас зрители на стадионе следят за гонкой по табло. Но на табло что-то показывают, что-то не показывают. А здесь будет в режиме масс-старта и все видно. Наверное, это может быть самым смотрибельным видом, если отработать детали.

— Есть шансы для внедрения ультраспринта в календарь будущих сезонов?

— Это не ко мне, наверное, вопрос, а к СБР. Я вообще выступаю за то, чтобы у нас побольше было и суперспринтов, и суперпасьютов, и других дисциплин. Потому что это очень сильно развивает спортсмена. Почему мы уперлись в три гонки? У нас по сезону проходят в основном спринт, преследование и масс-старт. Хотелось бы больше динамичных гонок. Новые форматы требуют другой работы. В них могут другие спортсмены себя проявить. Это же тоже хорошо и будет способствовать развитию вида спорта, — сказал Каминский «СЭ».

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