Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:15

Каминский оценил перспективы ультраспринта

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Латыпов.
Фото Соцсети

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал «СЭ» о перспективах дисциплины ультраспринт. Гонку в новом формате опробовали во время сбора в Алдане. Дистанция гонки — 1900 метров с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты бежали пролог, полуфиналы с выбыванием и финал. Победу у мужчин одержал Эдуард Латыпов, у женщин — Регина Петрова.

— Если все докрутить, насколько думаете такой формат жизнеспособен для биатлона?

— Думаю, что вполне. Его можно сделать так, что он не будет практически выходить за пределы стадиона. Сейчас зрители на стадионе следят за гонкой по табло. Но на табло что-то показывают, что-то не показывают. А здесь будет в режиме масс-старта и все видно. Наверное, это может быть самым смотрибельным видом, если отработать детали.

— Есть шансы для внедрения ультраспринта в календарь будущих сезонов?

— Это не ко мне, наверное, вопрос, а к СБР. Я вообще выступаю за то, чтобы у нас побольше было и суперспринтов, и суперпасьютов, и других дисциплин. Потому что это очень сильно развивает спортсмена. Почему мы уперлись в три гонки? У нас по сезону проходят в основном спринт, преследование и масс-старт. Хотелось бы больше динамичных гонок. Новые форматы требуют другой работы. В них могут другие спортсмены себя проявить. Это же тоже хорошо и будет способствовать развитию вида спорта, — сказал Каминский «СЭ».

Полностью интервью Каминского читайте на сайте «СЭ»

Юрий Каминский
0
Читайте также
Каминский рассказал, что не будет возражать против участия спортсменов в клубных соревнованиях
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Журналист рассказал об подрыве израильского танка бойцом ХАМАС
Верховный суд Алабамы разрешил впервые казнить заключенного с помощью азота
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каминский рассказал, что не будет возражать против участия спортсменов в клубных соревнованиях
Новости
RSS RSS
Все новости