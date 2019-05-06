Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь этапов Кубка мира и чемпионата мира на следующий сезон. Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.

Полностью календарь выглядит так:

первый этап - Эстерсунд (Швеция), 30 ноября - 8 декабря;

второй этап - Хохфильцен (Австрия), 13-15 декабря;

третий этап - Анси (Франция), 19-22 декабря;

четвертый этап - Оберхоф (Германия), 9-12 января 2019 года;

пятый этап - Рупольдинг (Германия), 15-19 января;

шестой этап - Поклюка (Словения), 23-26 января;

чемпионат мира - Антерсельва (Италия), 13-23 февраля;

седьмой этап - Нове-Место (Чехия), 5-8 марта;

восьмой этап - Контиолахти (Финляндия), 12-15 марта;

девятый этап - Холменколлен (Норвегия), 20-22 марта.