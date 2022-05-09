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Биатлонист Бормолини завершил профессиональную карьеру

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Итальянский биатлонист Томас Бормолини завершил профессиональную карьеру.

«Время пришло. Я ухожу из биатлона. До сих пор я был биатлонистом на 360 градусов. Жизнь спортсмена приводит к тому, что вы замыкаетесь в прекрасном пузыре, который все же далек от реальности. Время летит, я чувствую, как оно ускользает из-под моих ног. Я хочу большего», — написал Бормолини в соцсети.

30-летний спортсмен завоевывал серебро и бронзу в эстафетах на этапах Кубка мира. В личных соревнованиях он дважды становился 13-м в спринтах.

Биатлон
Томас Бормолини
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