Чепиков рад, что Истомина назначили тренером женской сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился мнением и назначении Артема Истомина тренером женской сборной России по биатлону.

«Я искренне рад, что Истомин стал именно руководящим тренером. Это человек творческий, ищущий, с научным подходом, ответственный, поэтому мне приятно, что он тренер, а не помощник. С Виталием Норицыным я особо не общался, если Истомин сделал такое предложение, то надеюсь, это будет продуктивно», — приводит слова Чепикова ТАСС.

В пятницу, 6 мая, правление Союза биатлонистов России (СБР) большинством голосов утвердило новый состав тренерского штаба сборной.

Юрий Каминский и Сергей Башкиров продолжат тренировать мужскую сборную России, с женской сборной будут работать Михаил Шашилов и Истомин, который сменил Евгения Куваева.

В новый тренерский штаб женской сборной России по биатлону также вошел Норицын, он будет помощником группы под руководством Истомина.