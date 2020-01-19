Ирина Старых: «Ждем форму к чемпионату мира, будем подводиться к главному старту сезона»

Российская биатлонистка Ирина Старых поделилась впечатлениями от выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге. 19 января она заняла 27-е место в гонке преследования.

— Боролась всю гонку на максимуме, старалась отыграть как можно больше, — цитирует «Тюменская Арена» Старых. — Промахи на третьем и четвертом огневых рубежах? Это мои ошибки, немного недоработала. В целом, я довольна тем, как сложилась гонка.

— Вам нравятся контактные старты, когда нужно в плотной борьбе на дистанции обходить соперниц?

— Да, конечно. Я очень люблю контактные гонки. Они мне нравятся гораздо больше тех дисциплин, где бежишь одна. В контактной борьбе совсем другие эмоции и азарт, плюс можно потерпеть за кем-то на трассе.

— Отчасти поэтому вы так достойно пробежали эстафету после неудачного спринта?

— Ну, эстафета — это вообще отдельный вид. Там ты бежишь за команду. На моем этапе передо мной шла очень сильная норвежка Ингрид Тандревольд, которую напарница тоже отправила на дистанцию не в числе лидеров. И я поставила себе цель удержаться за ней ходом. В итоге эстафету мы передали почти одновременно.

— Последние две гонки добавили позитива? Есть ощущение, что форма приходит?

— Насчет формы пока не могу сказать. Ждем ее к чемпионату мира, будем подводиться к главному старту сезона. Но ощущения сейчас, конечно, уже лучше. Через старты надо и дальше набирать.