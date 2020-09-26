IBU получил новую информацию по делу Глазыриной

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit при Международном союзе биатлонистов заявил о получении новой информации по допинговому делу россиянки Екатерины Глазыриной, сообщает ТАСС.

IBU временно отстранил Глазырину от соревнований, она подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы и расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На основании этих же данных биатлонистка уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию, которая была наложена в 2018 году.

33-летняя Глазырина проходила подготовку к сезону в составе сборной России, в сентябре она стала победителем и призером чемпионата страны по летнему биатлону, который проходил Тюмени.