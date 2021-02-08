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Хованцев ждет извинений от Губерниева за оскорбления ветеранов биатлона

17:47
Анатолий Хованцев. Фото СБР.
Анатолий Хованцев. Фото СБР.
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву следует извиниться за оскорбительные высказывания в адрес ветеранов биатлона.

«Зачем оскорблять Владимира Аликина — двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта и тренера? Все же нужно выбирать выражения. Ему надо держать себя в рамках приличия во время прямых эфиров и извиниться за свои слова в адрес достойных людей. При этом себя к числу пострадавших я не причисляю и не прошу извинений», — сказал Хованцев ТАСС.

В понедельник четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо в адрес Губерниева с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды. Хованцев подписался под письмом.

«Я не организатор этого письма, перед его публикацией просто спросили мое мнение, с которым я согласился. Надеюсь, что Губерниев будет вести себя более корректно в своих репортажах, но не призываю к тому, чтобы его убрали из эфира. Он должен понимать, что речь идет не об Инстаграме, а о трансляциях, которые смотрят миллионы. Многие же верят тому, что он говорит», — добавил специалист.

Хованцев также припомнил Губерниеву историю четырехлетней давности, когда комментатор назвал свиньей французского биатлониста Мартена Фуркада, сбившего в гонке чемпионата мира Александра Логинова. Не нравится бывшему тренеру и непоследовательная оценка, которую выставляет комментатор российским биатлонистам.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10650939

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