Канделаки снова заступилась за Губерниева после атаки легенд биатлона

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заступилась за комментатора телеканала Дмитрия Губерниева.

Ветераны биатлона подписали открытое письмо, в котором раскритиковали работника телевидения.

«Может быть, только у меня возникают такие ассоциации, но когда я читаю в заголовке «Открытое письмо», сразу кажется, что кто-то решил отжать комнату у соседа путем составления доноса, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Под таким вот открытым письмом к Дмитрию Губерниеву (на самом деле нет, конечно) подписалось шесть заслуженных человек от мира советского и российского спорта. Я убеждена, что каждый из них мог бы лично позвонить Диме и обсудить любые претензии, но...

Седьмым подписантом (есть в этом какой-то библейский символизм) стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Каждый раз, когда он писал что-то про меня или Диму (часто сразу про обоих), я отвечала, но сколько уже можно повторять одно и то же.

Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждем от Александра Ивановича еще писем двадцать. И смотрим чемпионат мира по биатлону-2021 на «Матч ТВ». С комментариями одного из самых искренних и неравнодушных к нашим спортсменам людей».

Открытое письмо появилось на сайте четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Там просили прекратить словесные нападки и оскорбления в адрес спортсменов и тренеров национальной команды. Также в письме критикуется грубость комментатора.

Послание подписали ветераны биатлона. Это Александр Привалов, Юрий Колмаков, Геннадий Ковалев, Анатолий Алябьев и Анатолий Хованцев.