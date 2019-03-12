"Хотела бороться минимум за шестерку". Куклина - об итогах индивидуальной гонки на ЧМ

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что рассчитывала на более высокое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 28-летняя спортсменка допустила 1 промах и стала 16-й.

- Я ожидала более высокого места, - сказала Куклина в эфире канала "Матч ТВ". - Была настроена бороться минимум за шестерку. Что не получилось? У меня было хорошее состояние, когда я приехала в Швецию. Все показыало, что я готова к борьбе. Но с первого круга я не знаю, что произошло с мышцами. Может быть, сильно хотела бороться.

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