«Херрман у них великая, а Логинов — допингер, которого пинают все, кому не лень». Каминский — о несправедливости
Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский высказался относительно взаимодействия с Западом. По словам специалиста, в адрес России имеются предубеждения.
— Если завтра вам позвонит президент федерации биатлона условной Словакии и предложит поработать там? Кубок мира, стабильность, зарплата в евро.
— Исключено. У меня все нормально с мозгами. Понимаю, как там сейчас относятся к русским и находиться в этой среде мне бы не хотелось. В нашу сторону всегда было определенное предубеждение, а теперь...
— Можете привести пример предубеждений?
— Да вот взять допинг. У них Дениз Херрманн, несмотря на дисквалификацию, — великая биатлонистка. А такой же титулованный Александр Логинов у них — допингер, которого пинают все, кому не лень.
— Потому что у Логинова было ЭПО, и он так ничего про это не рассказал.
— А что рассказала Херрман? Песни про не тот препарат? Понятно, что это вранье.
Полностью интервью Каминского читайте в «СЭ» здесь