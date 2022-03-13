Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский высказался относительно взаимодействия с Западом. По словам специалиста, в адрес России имеются предубеждения.

— Если завтра вам позвонит президент федерации биатлона условной Словакии и предложит поработать там? Кубок мира, стабильность, зарплата в евро.

— Исключено. У меня все нормально с мозгами. Понимаю, как там сейчас относятся к русским и находиться в этой среде мне бы не хотелось. В нашу сторону всегда было определенное предубеждение, а теперь...

— Можете привести пример предубеждений?

— Да вот взять допинг. У них Дениз Херрманн, несмотря на дисквалификацию, — великая биатлонистка. А такой же титулованный Александр Логинов у них — допингер, которого пинают все, кому не лень.

— Потому что у Логинова было ЭПО, и он так ничего про это не рассказал.

— А что рассказала Херрман? Песни про не тот препарат? Понятно, что это вранье.

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