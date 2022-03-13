Сливко: «Российские биатлонисты на международных стартах могли столкнуться с провокациями»

Чемпионка Европы Виктория Сливко заявила, что выступление на международных соревнованиях могло быть небезопасным для российских биатлонистов.

«Если предположить, то, скорее всего, провокации действительно были бы, поэтому, может быть, и правильно, что мы не поехали на этап Кубка мира в Контиолахти, — сказала Сливко ТАСС. — Но возможность выступить у нас оставалась только там — в Эстонию и Норвегию нас все равно бы не пустили».

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой, в ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) на неопределенный срок лишил россиян возможности выступать на своих соревнованиях.