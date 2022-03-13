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Сегодня, 13:53

Сливко: «Российские биатлонисты на международных стартах могли столкнуться с провокациями»

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпионка Европы Виктория Сливко заявила, что выступление на международных соревнованиях могло быть небезопасным для российских биатлонистов.

«Если предположить, то, скорее всего, провокации действительно были бы, поэтому, может быть, и правильно, что мы не поехали на этап Кубка мира в Контиолахти, — сказала Сливко ТАСС. — Но возможность выступить у нас оставалась только там — в Эстонию и Норвегию нас все равно бы не пустили».

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой, в ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) на неопределенный срок лишил россиян возможности выступать на своих соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14055039
Сборная России по биатлону
Виктория Сливко
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