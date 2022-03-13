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Сегодня, 16:20

«Нам надо двигаться в сторону Азии, участвовать в Азиадах». Каминский — о будущем биатлона

Тренер Каминский считает, что России нужно принимать участие в азиатских турнирах
Владимир Иванов
Обозреватель
Юрий Каминский.
Фото Григорий Александров

Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский поделился своим мнением по поводу соревновательного календаря, в условиях невозможности стартовать на Кубке мира. По словам специалиста, нужно проработать как внутреннюю систему, так и подумать о международных соревнованиях — в частности, уходе в сторону Азии.

— Допускаете, что теперь биатлонистам пару лет придется бегать в России?

— Морально мы к этому уже приготовились. Но этого мало. Нужно разработать систему соревнований как внутри России, так и потенциально международную. Насколько это возможно. Слышал довольно интересную идею — ввести клубный соревновательный зачет. Правда, для этого нужны спонсоры и деньги, а с этим будет туго. Наверное, проще разделить всех по региональному принципу. Все-таки основная помощь именно от регионов.

Еще вариант: сделать Кубок Евразии. Понятно, что страны в биатлонном плане слабенькие, но нам в любом случае надо двигаться в сторону Азии. Уже будучи в лыжах и работая в Якутии, мы предпринимали попытки организовывать такие соревнования. И в Якутске, кстати, проходил довольно крупный турнир «Дети Азии». По такому типу можно делать что-то еще. Участвовать в Азиадах, которые проходят раз в четыре года, в конце концов.

Полностью интервью Каминского читайте в «СЭ» здесь

Биатлон
Юрий Каминский
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