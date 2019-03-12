Ханна Эберг: "Пихлер – великий человек!"

Шведка Ханна Эберг, ставшая чемпионкой мира в индивидуальной гонке, оценила вклад Вольфганга Пихлера в свой успех. По словам спортсменки, немецкий специалист – особенный, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

- Вольфганг – особенный. Он реально крутой! Это великий человек! Он из тех людей, которые составляют тренировочные программы, дающие реальный результат. Для меня он приготовил специальную индивидуальную подводку к этому чемпионата мира.

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