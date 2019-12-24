Губерниев оценил назначение Польховского вице-президентом СБР

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем официальном Telegram-канале прокомментировал назначение Польховского вице-президентом СБР.

— Назначение Валерия Польховского вице-президентом СБР — огромный плюс для нашего биатлона! Сомнений в этом нет! — написал Губерниев.

66-летний Польховский, с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова.