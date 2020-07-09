Губерниев назвал фаворита на перевыборах президента СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перевыборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Эту должность занимает Владимир Драчев, также на нее претендует Виктор Майгуров. 11 июля состоится внеочередная конференция организации.

— Есть у меня ощущение, что Виктор Майгуров становится явным фаворитом гонки за кресло президента СБР! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Почему? А вот потому! Выборы послезавтра! Не удивлюсь, если вообще кандидат останется в одиночестве.

«Меняют шило на мыло». Анфиса Резцова — о перевыборах президента СБР