Гореева прокомментировала выступление в командной гонке на чемпионате России

Биатлонистка из Московской области Анастасия Гореева прокомментировала выступление в командной гонке на чемпионате России, где ее команда стала восьмой.

«Не скажу, что это новый вид соревнований для меня. Я бегала командные гонки ещё по девушкам в Екатеринбурге. Распределение по рубежам делали тренеры. Я не очень хотела стрелять стоя. Эта стрельба у меня хромает, поэтому я допустила два промаха. Такое решение приняли, потому что у нас в команде бежали две маленькие девочки, и мы с Полиной стреляли стойку, чтобы дать им отдохнуть перед финишным кругом», — рассказала Гореева Metaratings.ru.