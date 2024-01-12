Казакевич рассказала о тактике, которая была у сборной Свердловской области в Чайковском

Победительница командной гонки в составе сборной Свердловской области в Чайковском Ирина Казакевич рассказала о тактике, которая была у команды.

«Мы заранее знали, что мы с Наталией Шевченко будем стрелять лежку, а Настя Шевченко и Тома Дербушева — стоя, поэтому для нас такое распределение не стало неожиданностью. Тренер прекрасно понимает, кто и как готов отработать сейчас. По нашей тактике вели гонку те, кто шел на огневой рубеж, поэтому на первом круге я вела гонку, а Настя Шевченко вела на стойку. На финишном круге мы работали все вместе, а вела нас Наталия», — рассказала Казакевич Metaratings.ru.

12 января команда Свердловской области одержала победу в женской гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском.