Чемпионат России: где смотреть трансляцию командной гонки мужчин

Мужская командная гонка в рамках Чемпионата России 2024 по биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится в пятницу, 12 января. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию гонки этапа чемпионата России по биатлону в Чайковском можно бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Соревнования в Чайковском также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на канале «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Беларусь-1 (Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский)

2. ЯНАО (Дмитрий Абашев, Виктор Плицев, Рустам Каюмов, Александр Бектуганов)

4. Башкортостан (Эраст Иманбаев, Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

5. Москва (Артем Смирнов, Дмитрий Мысев, Матвей Елисеев, Карим Халили)

6. Удмуртия (Кирилл Киливнюк, Сергей Темкин, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев)

7. Новосибирск-1 (Павел Кудряшов, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов, Роман Еремин)

9. ХМАО-Югра (Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Алексей Вагин)

11. Тюмень-1 (Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов, Евгений Гараничев)

12. Уральский ФО (Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Кирилл Бажин, Игорь Шетько)

Командная гонка у мужчин, как и у женщин, была перенесена с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января. Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу.

Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть трансляции