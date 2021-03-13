Гореева и Егорова заняли два первых места в спринте на Кубке IBU

Россиянка Анастасия Гореева выиграла спринт на заключительном этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Второй стала еще одна представительница России Анастасия Егорова.

Каролин Коломбо из Франции замкнула призовую тройку. Четвертой и пятой стали также представительницы России — Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Анастасия Гореева (Россия) — 20.52,7 (0 шт. кругов)

2. Анастасия Егорова (Россия) — отставание 1,1 (0)

3. Каролин Коломбо (Франция) — 20,2 (0)

4. Наталья Гербулова (Россия) — 35,0 (0)

5. Анастасия Шевченко (Россия) — 35,6 (1)

6. Марион Дайгентеш (Германия) — 51,9 (0)...

9. Алина Кудисова (Россия) — 1.05,4 (1)...

15. Елизавета Каплина (Россия) — 1.18,5 (1)...

19. Екатерина Носкова (Россия) — 1.25,3 (3)...

31. Валерия Васнецова (Россия) — 2.01,9 (4)