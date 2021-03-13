Гореева и Егорова заняли два первых места в спринте на Кубке IBU
Россиянка Анастасия Гореева выиграла спринт на заключительном этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Второй стала еще одна представительница России Анастасия Егорова.
Каролин Коломбо из Франции замкнула призовую тройку. Четвертой и пятой стали также представительницы России — Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Анастасия Гореева (Россия) — 20.52,7 (0 шт. кругов)
2. Анастасия Егорова (Россия) — отставание 1,1 (0)
3. Каролин Коломбо (Франция) — 20,2 (0)
4. Наталья Гербулова (Россия) — 35,0 (0)
5. Анастасия Шевченко (Россия) — 35,6 (1)
6. Марион Дайгентеш (Германия) — 51,9 (0)...
9. Алина Кудисова (Россия) — 1.05,4 (1)...
15. Елизавета Каплина (Россия) — 1.18,5 (1)...
19. Екатерина Носкова (Россия) — 1.25,3 (3)...
31. Валерия Васнецова (Россия) — 2.01,9 (4)
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