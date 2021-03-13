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Россиянки заняли первые три места в зачете Кубка IBU в спринте

17:13

Россиянка Анастасия Шевченко стала победительницей зачета Кубка IBU в спринте. На ее счету после последнего этапа стало 237 очков. Второй стала ее соотечественница Анастасия Егорова (214 очков).

Тройку лидеров замкнула еще одна россиянка Валерия Васнецова, которая перед последним этапом лидировала с 209 очками, но провалилась в заключительном спринте в Обертиллиахе (31-е место).

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