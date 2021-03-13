Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Бабиков стал шестым
13 марта в Обертиллиахе на пятом этапе Кубка IBU состоялась спринтерская гонка. Весь пьедестал заняли спортсмены норвежской сборной.
Филип Андерсен одержал победу, преодолев дистанцию за 22 минуты и 25 секунд, допустив один промах на огневом рубеже. Вторым стал Сиверт Баккен с отставанием в 4 секунды. На третьем месте — Александр Андерсен с 6 секундным отставанием.
Россиянин Антон Бабиков стал шестым. Василий Томшин, Семен Сучилов, Вадим Филимонов и Евгений Идинов финишировали вне топ-10.
Даниил Серохвостов — не финишировал, Михаил Первушин и Никита Поршнев — не стартовали.
Обертиллиах (Австрия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. Филип Андерсен (Норвегия) — 22.25,0 (1 шт. круг)
2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 4,0 (0)
3. Александр Андерсен (Норвегия) — 6,0 (0)
...6. Антон Бабиков (Россия) — 36,9 (1)
...11. Василий Томшин (Россия) — 43,6 (0)
...21. Семен Сучилов (Россия) — 1.03,1 (3)
...35. Вадим Филимонов (Россия) — 1.27,8 (0)
...38. Евгений Идинов (Россия) — 1.48,5 (4)
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