Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Австрии, Бабиков стал шестым

13 марта в Обертиллиахе на пятом этапе Кубка IBU состоялась спринтерская гонка. Весь пьедестал заняли спортсмены норвежской сборной.

Филип Андерсен одержал победу, преодолев дистанцию за 22 минуты и 25 секунд, допустив один промах на огневом рубеже. Вторым стал Сиверт Баккен с отставанием в 4 секунды. На третьем месте — Александр Андерсен с 6 секундным отставанием.

Россиянин Антон Бабиков стал шестым. Василий Томшин, Семен Сучилов, Вадим Филимонов и Евгений Идинов финишировали вне топ-10.

Даниил Серохвостов — не финишировал, Михаил Первушин и Никита Поршнев — не стартовали.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. Филип Андерсен (Норвегия) — 22.25,0 (1 шт. круг)

2. Сиверт Баккен (Норвегия) — отставание 4,0 (0)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 6,0 (0)

...6. Антон Бабиков (Россия) — 36,9 (1)

...11. Василий Томшин (Россия) — 43,6 (0)

...21. Семен Сучилов (Россия) — 1.03,1 (3)

...35. Вадим Филимонов (Россия) — 1.27,8 (0)

...38. Евгений Идинов (Россия) — 1.48,5 (4)