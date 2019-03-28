Глазырина, отбывшая дисквалификацию за допинг, стала чемпионкой России в спринте

Биатлонистка Екатерина Глазырина выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени.
Глазырина была отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил, все ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года были аннулированы. Срок отстранения истек 9 февраля.
Серебро в спринте завоевала Лариса Куклина, бронзовая медаль досталась Светлане Мироновой.
Гонка преследования состоится 30 марта.
Тюмень
Чемпионат России
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Екатерина Глазырина (Свердловская область) – 23.45,8 (0 штрафных кругов)
2. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) – отставание 12,9 (0)
3. Светлана Миронова (Свердловская область) – 40,9 (2)
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 43,6 (2)
5. Ульяна Кайшева (Удумуртия) – 50,1 (2)
6. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) – 1.02,3 (1)
7. Юлия Дроздова (Мордовия) – 1.11,3 (1)
8. Ирина Старых (Тюменская область) – 1.12,2 (1)
9. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 1.17,1 (1)
10. Валерия Васнецова (Пермский край) – 1.28,3 (1)