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Допинг

Глазырина и Лапшин временно отстранены по подозрению в применении допинга

17:26

Биатлонисты Екатерина Глазырина и Тимофей Лапшин временно отстранены от участия в соревнованиях. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Россиянка и экс-представитель российской команды, с 2017 года выступающий за сборную Кореи, отстранены на основании доказательств, содержащихся в данных Московской лаборатории и докладе Макларена. Спортсмены уже получили уведомления о начале расследования.

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