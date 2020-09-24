Глазырина и Лапшин временно отстранены по подозрению в применении допинга

Биатлонисты Екатерина Глазырина и Тимофей Лапшин временно отстранены от участия в соревнованиях. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Россиянка и экс-представитель российской команды, с 2017 года выступающий за сборную Кореи, отстранены на основании доказательств, содержащихся в данных Московской лаборатории и докладе Макларена. Спортсмены уже получили уведомления о начале расследования.