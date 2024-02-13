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13 февраля, 21:43

Главный врач сборной России по биатлону Лагуточкин умер на 49-м году жизни

Виктория Кравченко
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Главный врач сборной России о биатлону Алексей Лагуточкин скончался в возрасте 48 лет, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Лагуточкин умер сегодня, 13 февраля. Что стало причиной смерти, не сообщается.

«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Лагуточкин работал в сборной России на протяжении 22 сезонов.

Источник: https://biathlonrus.com/news/ushel-iz-zhizni-glavnyy-vrach-sbornoy-rossii-po-biatlonu-aleksey-sergeevich-lagutochkin/
Сборная России по биатлону
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