Главный врач сборной России по биатлону Лагуточкин умер на 49-м году жизни

Главный врач сборной России о биатлону Алексей Лагуточкин скончался в возрасте 48 лет, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Лагуточкин умер сегодня, 13 февраля. Что стало причиной смерти, не сообщается.

«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Лагуточкин работал в сборной России на протяжении 22 сезонов.