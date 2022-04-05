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Майгуров: «Взаимодействие с регионами — приоритетная работа СБР. Хотим привлечь как можно больше ребят»

Виктор Майгуров рассказал о планах развития биатлона в регионах России
Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о планах развития спорта в регионах.

«Наше взаимодействие с регионами — приоритетная работа. Оказываем финансовую поддержку наших 55 региональным организациям. В прошлом году поддержка была около 7 миллионов рублей, в этом году увеличили сумму вдвое. Сегодня мы заинтересованы, чтобы привлечь как можно больше ребят в наш вид спорта. Как в Норвегии все проходят через лыжные гонки, так и мы хотим, чтобы у нас все проходили через биатлон.

Мы сейчас не ограничиваемся какими-то рамками, поощряем эксперименты от тренеров. Также, возможно, привлечем в ближайшее время кого-нибудь из наших лыжников в биатлон", — сказал Майгуров.

В начале марта международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже IBU приостанавил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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