Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о планах развития спорта в регионах.

«Наше взаимодействие с регионами — приоритетная работа. Оказываем финансовую поддержку наших 55 региональным организациям. В прошлом году поддержка была около 7 миллионов рублей, в этом году увеличили сумму вдвое. Сегодня мы заинтересованы, чтобы привлечь как можно больше ребят в наш вид спорта. Как в Норвегии все проходят через лыжные гонки, так и мы хотим, чтобы у нас все проходили через биатлон.

Мы сейчас не ограничиваемся какими-то рамками, поощряем эксперименты от тренеров. Также, возможно, привлечем в ближайшее время кого-нибудь из наших лыжников в биатлон", — сказал Майгуров.

В начале марта международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже IBU приостанавил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.