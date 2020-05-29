Известный лыжный тренер Юрий Каминский в интервью «СЭ» рассказал, как собирается использовать свой опыт в мужской сборной России по биатлону. Кандидатура Каминского утверждена правлением СБР и направлена на согласования в Минспорт РФ.

— До настоящего момента я был, можно так сказать, диванным специалистом. Хорошо критиковать чужие ошибки, когда сидишь дома. Ошибки в лыжной технике, на самом деле, видят многие, даже любители. Другой вопрос, что часто бывает так: исправляешь ошибку, спортсмен начинает двигаться правильно, но прогресса в скорости нет, или она становится даже хуже. Здесь нужно быть очень осторожным, особенно со сложившимися спортсменами, а в сборной России других и нет. Есть другие, более точечные способы развития, порой приходится искать какие-то нестандартные пути. Не всегда то, что работает на уровне мастеров спорта, сработает на уровне национальной сборной.

— Вы будете агитировать быстрых лыжников переходить в биатлон? У вас там все-таки связи.

— Ха-ха, если бы Саша Большунов перешел, я был бы не против. Но если серьезно, мы можем рассчитывать только на спортсменов второго плана, у которых в лыжах по каким-то причинам не сложилось. Но тут много факторов: как минимум, человеку должен нравиться биатлон, у него должны быть способности к стрельбе. Посмотрите, как непросто переходили некоторые наши лыжницы. Хотя в женском биатлоне все-таки меньше конкуренция и большее значение играет лыжный ход.

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