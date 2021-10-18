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Елисеев — о тренировках с группой Башкирова: «Отличный сбор в Рамзау завершился!»

13:46
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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал завершение сборов национальной команды в австрийском Рамзау.

«Отличный сбор в Рамзау завершился!» — написал Елисеев в Instagram.

Публикация от Matvey Eliseev (@m_eliseev93)

Напомним, что 28-летний биатлонист тренируется в группе Сергея Башкирова, в которую он перешел после конфликта с Юрием Каминским.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVKnFgeNt4k/

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