Елисеев — о тренировках с группой Башкирова: «Отличный сбор в Рамзау завершился!»
13:46
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал завершение сборов национальной команды в австрийском Рамзау.
«Отличный сбор в Рамзау завершился!» — написал Елисеев в Instagram.
Напомним, что 28-летний биатлонист тренируется в группе Сергея Башкирова, в которую он перешел после конфликта с Юрием Каминским.
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