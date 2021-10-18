Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал завершение сборов национальной команды в австрийском Рамзау.

«Отличный сбор в Рамзау завершился!» — написал Елисеев в Instagram.

Напомним, что 28-летний биатлонист тренируется в группе Сергея Башкирова, в которую он перешел после конфликта с Юрием Каминским.