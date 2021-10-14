Рассмотрение апелляций биатлонистов Слепцовой и Устюгова в CAS перенесено на 2022 год

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором должны быть рассмотрены апелляции бывших биатлонистов олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и победительницы Игр 2010 года в эстафете Светланы Слепцовой, перенесено на 2022 год, сообщает ТАСС.

В середине августа сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции на решение о дисквалификации Слепцовой и Устюгова, наложенной Международным союзом биатлонистов (IBU), 14-15 октября.

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов — в применении оксандролона.