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Допинг

Рассмотрение апелляций биатлонистов Слепцовой и Устюгова в CAS перенесено на 2022 год

14 октября, 17:16
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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором должны быть рассмотрены апелляции бывших биатлонистов олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и победительницы Игр 2010 года в эстафете Светланы Слепцовой, перенесено на 2022 год, сообщает ТАСС.

В середине августа сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции на решение о дисквалификации Слепцовой и Устюгова, наложенной Международным союзом биатлонистов (IBU), 14-15 октября.

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов — в применении оксандролона.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12667401

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Иван Шитик все материалы автора

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