«Рождественская гонка» по биатлону не состоится в Гельзенкирхене и может быть проведена в Рупольдинге

Из-за коронавирусных ограничений «Рождественская гонка» не состоится на стадионе футбольного клуба «Шальке», сообщает официальный сайт арены. Соревнования на «Фелтинс Арене» планируют провести через год. Билеты остаются действительными.

Также сообщается, что вместо Гельзенкирхена «Рождественскую гонку» могут провести в Рупольдинге. Решение по этому поводу будет принято позднее. Гонка должна была пройти 28 декабря. Россию на ней планировали представить Матвей Елисеев и Евгения Буртасова.