Елена Кручинкина выступит на Кубке Содружества в Сочи под российским флагом

Биатлонистка Елена Кручинкина выступит на этапе Кубка Содружества в Сочи под российским флагом. Об этом «СЭ» сообщила сама спортсменка. Этап пройдет с 7 по 10 сентября.

Кручинкина уже второй раз в карьере меняет спортивное гражданство. До 2018 года она выступала за Россию, а после перешла в команду Белоруссии. К предстоящему сезону биатлонистка готовится в составе сборной Тюменской области.

Ее сестра-близнец Ирина Шаклеина продолжит выступать за команду Белоруссии.