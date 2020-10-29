Российский биатлонист Евгений Устюгов в интервью «СЭ» впервые прокомментировал вердикт антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда, которая 27 октября лишила его двух титулов олимпийского чемпиона — за Ванкувер-2010 и Сочи-2014. По мнению Устюгова, при расследовании его дела были допущены многочисленные нарушения.

— Да, знал. Первое эхо прилетело в 2016 году, когда мой паспорт крови посчитали подозрительным. После этом мы отправили ряд моих анализов и анализов моих родителей в IBU. В ответ на это IBU предложило сдать дополнительные тесты, на что я согласился, поскольку я ни в чем не виноват и мне скрывать нечего. В 2017 году, спустя три года после завершения карьеры, ко мне дважды приезжали офицеры допинг-контроля IBU, забирали кровь и исследовали ее в своих лабораториях.

На основании этих исследований в 2018 году эксперты по биологическому паспорту признали, что у меня есть генетическая мутация и повышенный уровень гемоглобина нормален для моего организма. После этого IBU перестали предъявлять претензии, закрыли дело и успокоились. Но, к сожалению, в 2020 году вдруг решили, под непонятным предлогом, возобновить это дело в панели CAS ADD в отсутствие каких-либо новых доказательств. Эксперты по биологическому паспорту взяли и на ровном месте кардинально изменили свое мнение. И вот к чему это привело. На мой взгляд, это беспредел со стороны IBU и CAS ADD. Очень жесткий. Думаю, что все это прекрасно понимают. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Устюгова — на сайте «СЭ»