Эдуард Латыпов — о падении: «Старался обойти по дальнему радиусу, итальянец зацепился за меня»
15:54
Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги своего выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. На трассе Латыпов упал.
— Старался обойти по дальнему радиусу, итальянец воткнул в мою лыжу, зацепился за меня, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ». — И меня повалил, и себя повалил.
— Экипировка или амуниция как-то пострадали?
— Не знаю, почему со стрельбой так. Надо разбираться.
— Как оцениваете эстафету?
— Свое выступление оцениваю плохо. Ни с чем не справился.
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