Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги своего выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. На трассе Латыпов упал.

— Старался обойти по дальнему радиусу, итальянец воткнул в мою лыжу, зацепился за меня, — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ». — И меня повалил, и себя повалил.

— Экипировка или амуниция как-то пострадали?

— Не знаю, почему со стрельбой так. Надо разбираться.

— Как оцениваете эстафету?

— Свое выступление оцениваю плохо. Ни с чем не справился.