Дуэт из Германии выиграл синглмикст на этапе Кубка IBU в Италии

На этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошла одиночная смешанная эстафета. Победу одержала пара из Германии Анна Вайдель и Марко Гросс.

Вторыми стали Лу Жанмонно и Эмильен Клод из Франции. Тройку замкнули представители Норвегии Рагнхиль Фемстейневик и Сверре Дален Аспенес.

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Биатлон

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины/Женщины

Смешанная эстафета

Синглмикст

1. Германия (Анна Вайдель, Марко Гросс) — 33.31,4

2. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — +24.7

3. Норвегия (Рагнхиль Фемстейневик, Сверре Дален Аспенес) — +27.9

4. Италия (Беатрис Трабукки, Патрик Браунхофер) — +1.08,2

5. Чехия (Тереза Винкларкова, Томаш Микыска) — +1.11,8

6. Швеция (Эмма Нильссон, Виктор Брандт) — +1.14,7