Дуэт из Германии выиграл синглмикст на этапе Кубка IBU в Италии
На этапе Кубка IBU в итальянском Риднау прошла одиночная смешанная эстафета. Победу одержала пара из Германии Анна Вайдель и Марко Гросс.
Вторыми стали Лу Жанмонно и Эмильен Клод из Франции. Тройку замкнули представители Норвегии Рагнхиль Фемстейневик и Сверре Дален Аспенес.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Биатлон
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Мужчины/Женщины
Смешанная эстафета
Синглмикст
1. Германия (Анна Вайдель, Марко Гросс) — 33.31,4
2. Франция (Лу Жанмонно, Эмильен Клод) — +24.7
3. Норвегия (Рагнхиль Фемстейневик, Сверре Дален Аспенес) — +27.9
4. Италия (Беатрис Трабукки, Патрик Браунхофер) — +1.08,2
5. Чехия (Тереза Винкларкова, Томаш Микыска) — +1.11,8
6. Швеция (Эмма Нильссон, Виктор Брандт) — +1.14,7
Новости