Драчев считает, что иск от СБР связан с делом Тарасова

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что организация подала на него в суд в связи с делом бывшего вице-президента организации Сергея Тарасова. Во вторник, 9 марта, арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Союза биатлонистов России к Драчеву. От бывшего президента организации через суд требуют «предоставить документы».

В свою очередь Тарасов пытается добиться от СБР компенсации в размере 3,5 миллионарублей за работу на посту вице-президента.

«Я приблизительно представляю, о чем идет речь. У них же идет судебное разбирательство по иску Тарасова, вот они и пытаются ему противостоять и не выплачивать деньги за проделанную работу. Они, видимо, решили подать встречный иск в мою сторону, — цитирует ТАСС Драчева — Но это глупость неимоверная. Какие у меня могут быть документы, если они все находятся в Союзе биатлонистов России? Что я могу им предоставить? Разве только свою фотографию».

Драчев и Тарасов покинули СБР в июле, за два года до окончания четырехлетнего срока их полномочий.