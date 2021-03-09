Союз биатлонистов России подал в суд иск к Владимиру Драчеву
18:48
На сайте арбитражного суда Москвы появилось уведомление о принятии к рассмотрению иска общероссийской федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (СБР), ответчиком которого является бывший президент федерации Владимир Драчев.
Исковое заявление было подано 26 февраля. В документе заявлено требование «об обязании предоставить документы». Другие подробности на данный момент не сообщаются. Предварительное заседание суда назначено на 21 апреля.
Владимир Драчев стал президентов СБР в 2018 году. В июле прошлого года он ушел в отставку. Новым главой федерации стал Виктор Майгуров.
Дополнительная информация:
https://kad.arbitr.ru/Card/41276b99-76a2-4969-895f-d5464a36d720
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