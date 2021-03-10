Восемь россиян выступят в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU в Обертиллиахе

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 9 марта опубликовал список участников короткой индивидуальной гонки у мужчин на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллииахе.

Первым среди россиян под 13-м номером на трассу отправится Семен Сучилов, 18-й стартовый номер у Василия Томшина, 22-й — у Никиты Поршнева.

Во второй стартовой группе под 56-м номером побежит Вадим Филимонов, а под 58-м отправится на дистанцию Антон Бабиков. 72-й стартовый номер у Михаила Первушина, 97-й — у Евгения Идинова, а закрывать российскую часть программы будет Даниил Серохвостов (№118). Всего на старт выйдет 125 биатлонистов.

Короткая индивидуальная гонка пройдет в среду, 10 марта. Начало — в 12.00 (мск). Согластно формату дисциплины, биатлонисты преодолеют пять кругов по три километра с четырьмя огневыми рубежами. За промах на стрельбе спортсмен будет наказан 45 секундами штрафа (вместо минуты, как это происходит в классической «индивидуалке»).