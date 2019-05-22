Драчев рассказал о своем визите на первый сбор российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о своем визите в Белокуриху, где проходит первый сбор национальной команды. Он отметил, что сборная сейчас работает над базовыми шагами в стрельбе.

– Вы только что из Алтая. Расскажете, кто там лучше всех бежит, стреляет?

– Пока там только установочная стрельба, по одному патрону. Они ложатся, тренаж проходят. Но там комфортно, тепло, комаров нет. Работают сейчас над базовыми шагами в стрельбе. Как и обычно. Мы сейчас всех подгоняем, чтобы в течение сезона не вносить изменений в стрелковый план, чтоб он не нарушался, не приходилось менять стволы. Увидели проблему – сразу же ее решили. Отзваниваются и говорят – надо приобрести то, другое.

– Это стратегическое направление – тренироваться больше в России?

– Мы можем ездить в Европу. Но надо понимать важную вещь: сборную должны видеть регионы, чтобы дети смотрели вживую, а не по телевизору, как члены сборной работают на стрельбище, идут по трассе. Нам гораздо легче проводить тренерский или обучающий семинар, когда сборная на месте. В-вторых, финансы. Есть рублевая часть, есть валютная. Если мы валютную истратим за летнюю подготовку, ее не хватит на зимний период. (Дмитрий Кузнецов)

"IBU увидел свои ошибки". Драчев – о спорах из-за спонсора и будущего Глазыриной