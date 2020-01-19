Драчев провел встречу с президентом IBU

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram новую фотографию. Он встретился с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далиным.

«Провели запланированную встречу с президентом IBU! Обсуждали вопросы совместной работы с СБР. Взаимодействие ВАДА и РУСАДА . Участие нашей команды на Чемпионате Мира! И, конечно, дальнейший алгоритм действий по ожидаемым решениям судов! Понравилась атмосфера встречи! Всем удачи!» — написал Драчев в Instagram.