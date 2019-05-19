Драчев приехал на первый сбор российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев приехал в Белокуриху, где проходит первый сбор национальной команды.

- Сегодня рано утром приехал на курорт Белокуриха - санаторий "Россия"! Первая встреча с самым большим болельщиком биатлона в России - директором санатория Федором Егоровичем!!! Дорогие друзья, Алтай - это лучшее место на земле: воздух такой, что не можешь надышаться!!!!! Сборная России по биатлону проводит свой первый сбор в сезоне- 2019/2020 на курорте Белокуриха! - написал Драчев в своем Инстаграме.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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