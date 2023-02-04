Владимир Драчев: «Все эти эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Скажут бойкотировать, они будут»

Бывший президент СБР Владимир Драчев отреагировал на заявления Олимпийских комитетов стран Чехии и Эстонии о том, что они не намерены бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска на нее спортсменов из России и Белоруссии.

«Чехия и Эстония отказались поддерживать бойкот? Я бы не обращал на это особого внимания. Все эти эстонии поступают так, как им скажут за океаном. Если им скажут бойкотировать, они будут, даже если они сейчас другого мнения. Это же все несамостоятельные страны.

Что касается бойкотов, то тут важно знать одну вещь: бойкот страны Олимпийских игр — автоматический пропуск следующей Олимпиады. Поэтому, на мой взгляд, это больше такая пафосная позиция, что мы будем все бойкотировать. Потом они одумаются, оценят ситуацию, и здравый смысл восторжествует», — цитирует Драчева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров. 25 января этого года стало известно о том, что организация планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.