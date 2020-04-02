Домрачева рассказала о самоизоляции по прибытии в Минск

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала о том, как провела двухнедельный период самоизоляции из-за пандемии коронавируса по прибытии в Минск.

— Кому интересно, чем мы занимаемся в этот необычный для мира период — с радостью делимся, — написала в Instagram Домрачева. — По окончании биатлонного сезона и возвращении из Финляндии в Минск мы сдали тест на короновирус прямо в аэропорту, получили отрицательные результаты и на следующие 14 дней постарались ограничить контакты, занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе.

Несмотря на то, что 14 дней рекомендованного ограничения контактов после возвращения из поездки позади, мы выбираемся в людные места не так часто, по серьезной необходимости и в масках-респираторах, часто моем руки с мылом и используем антисептики — делаем все те элементарные вещи, к которым, как профессиональные спортсмены, давно привыкли в период всплеска любых респираторных инфекций. Хоть мы уже и не выступаем на Этапах Кубка Мира, но привычка соблюдать эти простые правила личной гигиены, думаю, в нас надолго.

Мы фокусируемся на хороших вещах, разнообразим свой досуг, занимаемся спортом на природе и дома. Хочется обратить внимание и окружающих: фокусируйтесь на хорошем, не паникуйте- стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, относитесь серьезно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства — это просто. Позаботьтесь о старших близких. Соблюдайте личную гигиену не только по особому случаю, введите это в привычку, тогда и у медицинских работников нагрузки станет поменьше.