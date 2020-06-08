Долг СБР перед IBU может снова вырасти

Сумма компенсации, которую Союз биатлонистов России должен будет выплатить Международному союзу биатлонистов за процесс восстановления полноправного членства, продолжит расти, информирует ТАСС.

Накануне завершилось двухдневное заседание исполкома IBU, на котором был заслушан доклад рабочей группы по восстановлению прав СБР. В связи с пандемией коронавируса этот процесс был приостановлен.

— Обновленной информации по сумме долга мы не получали, она осталась такой, какой и была на 4 февраля, — заявил глава СБР Владимир Драчев. — Но не удивлюсь, если эта сумма уже возросла. С тех пор прошло несколько разбирательств по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, к работе привлекались юристы, и за это все мы должны будем заплатить.

К октябрю 2019 года СБР возместил IBU 550 тысяч евро из 700, однако к февралю сумма компенсации вновь увеличилась. На начало года она составляла более 350 тысяч.