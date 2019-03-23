Дмитрий Васильев: "Логинову нужно работать над стрельбой летом"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что лидер российской сборной Александр Логинов должен работать над стрельбой летом, чтобы показывать более стабильные результаты. 27-летний спортсмен допустил четыре промаха в сегодняшней гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и занял 13-е место.

- Сегодня, к сожалению, не пошла стрельба у Логинова, в целом у Саши в этом сезоне проблемы со стрельбой лежа, он очень сильно затягивает с первым выстрелом, а эта проблема влечет за собой последующие ошибки, нужно быть просто смелее, - приводит ТАСС слова Васильева. - Ему нужно отрабатывать этот режим в летнем периоде, когда будет стабильная стрельба, придут и стабильные результаты.

Сегодня очень понравился Елисеев, попал в десятку, для него это может послужить стартом для дальнейшего восхождения на вершину, потому что хорошее окончание сезона поможет в начале следующего.

Напомним, Матвей Елисеев стал лучшим среди россиян в сегодняшнем пасьюте: он допустил два промаха и занял девятое место.

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