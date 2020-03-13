Дмитрий Васильев: «Лидеры сборной по биатлону обязаны участвовать в чемпионате России»
Двукратный победитель Олимпийских игр Дмитрий Васильев в интервью «Известиям» отметил, что представители сборной России должны выступать на чемпионате страны.
— Чего вы ждете от чемпионата России, который должен стартовать в конце марта?
— Хорошо, что вы задали этот вопрос. Я считаю безобразием тот факт, что наши лидеры и сборная в полном составе не участвуют в чемпионате страны. На мой взгляд, они обязаны это делать, а не как обычно — когда приезжает по одному-два человека от основы. Остальные ссылаются на длинный сезон. Но давайте сравним наших дорогих биатлонистов с хоккеистами или баскетболистами, которые проводят 70-80 игр за сезон. Там что-то никто не плачет и не жалуется на усталость.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/986285/timur-ganeev/lidery-sbornoi-po-biatlonu-obiazany-uchastvovat-v-chempionate-rossii