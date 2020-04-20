Дмитрий Губерниев: «Мы проваливаемся в экономическую яму. В России жизнь всегда стоила копейку»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о карантине, введенном в России из-за пандемии коронавируса.

— Я доверяю тому, что говорят врачи, политики РФ, — цитирует «Спорт день за днем» Губерниева. — Плюс у меня огромное количество друзей, знакомых. Ситуация непростая, поэтому я с осторожностью смотрю на решения в некоторых регионах, где идет послабление режима. Но при этом понимаю, что мы проваливаемся в серьезную экономическую яму. У властей возникает вилка — кого поддерживать больше. Самое главное — жизни людей. В России она всегда стоила копейку — и то по праздникам. Сейчас ситуация стала лучше, но не до конца. Как парень человеколюбивый хочу обратить внимание на это.

На день 20 апреля в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3 446 человек.