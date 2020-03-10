Дмитрий Губерниев: «Аликин рассуждает про омоложение женской биатлонной команды, а кем омолодить, не говорит»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова бывшего тренера сборной России по биатлону Владимира Аликина о тренерском штабе женской российской команды. Ранее Аликин заявил, что нынешние специалисты, Виталий Норицын и Анатолий Хованцев, не справляются со своими обязанностями и их стоит заменить.

— Мой друг и кумир многолетний Владимир Аликин рассуждает про омоложение женской биатлонной команды, дескать, не могут омолодить Хованцев и Норицын... — написал в своем Telegram-канале Губерниев. — А кем омолодить, не говорит Аликин! Каких молодых, Владимир Александрович? Шевченко? Халиуллина? Их время придёт совсем скоро, из прочих юных только Тина Канделаки способна, но занята она!

И ещё одно! Забыл прославленный тренер Аликин, как не замечал молодого Устюгова в биатлонной сборной, обращая внимание только на проверенную четверку чемпионов мира! Не спались Ярошенко на допинге, не прыгай гемоглобин у Черезова, мы бы про Женю Устюгова узнали совсем не скоро... Эх, Аликин...