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Владимир Аликин: «Если Норицын и Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие»

04:19
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Олимпийский чемпион Владимир Аликин поделился мнением о Виталии Норицыне и Анатолии Хованцеве, работающими с женской сборной России.

— Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек, — цитируют Аликина «Известия». — Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие. Сергей Коновалов неплохо работает с резервом. С другой стороны, у него уже был шанс поработать с основой, и он его не использовал. Позвать иностранного тренера? Это тоже не выход из ситуации. При Пихлере результаты тоже не были выдающимися, хотя поколение спортсменок было сильное.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/984973/timur-ganeev/v-nove-mesto-pusto-ne-byvaet-nashi-biatlonisty-slabo-vystupili-v-chekhii

Кубок мира по биатлону

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